Stranger Things, Jonathan è il figlio segreto di Hopper e Joyce? David Harbour sogna

L'attore David Harbour, interprete dell'amatissimo sceriffo Hopper nella serie tv di Netflix Stranger Thingsm ha ufficialmente negato una teoria sulla relazione tra il suo personaggio e la Joyce di Winona Ryder, teoria che lui stesso aveva 'inventato'.

Come riportato da ComicBook, durante la convention canadese Calgary Expo, Harbour ha rivelato che una volta si era convinto che Jim e Joyce avessero una relazione segreta durante il matrimonio di quest'ultima con Lonnie (Ross Partridge), e che il figlio maggiore di Joyce, Jonathan Byers (Charlie Heaton), era in realtà il figlio di Jim.

"Adoro questa teoria, sia Winona che io amiamo questa teoria. Riguarda il fatto che Hopper se ne sia andato in Vietnam, e lega alcune date e coincidenze secondo cui Lonnie non avrebbe potuto essere il padre di Jonathan. Loro si sono lasciati, Lonnie è stato con Joyce per un po', ma il figlio è stato concepito tra un turno di Hopper in Vietnam e l'altro, per così dire", ha detto l'attore, che però ha immediatamente precisato che questo "retroscena folle, divertente e strano", non è in alcun modo uno spoiler in vista dell'ultima stagione di Stranger Things, dato che è solo frutto della sua immaginazione.

