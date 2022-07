Stranger Things, Joseph Quinn prova Master of Puppets in un video del backstage

Quanta buona musica ci ha fatto ascoltare questa quarta stagione di Stranger Things? Lo show dei Duffer ha rispedito in classifica pezzi storici come Running up that Hill di Kate Bush, ma ha anche concesso spazio all'altra faccia degli anni '80, quella arrabbiata, sporca e rumorosa dell'hard rock e del metal.

A far la voce grossa, in tal senso, è stata Master of Puppets: il capolavoro dei Metallica è tornato in classifica proprio come il pezzo ascoltato da Max per sfuggire alla maledizione di Vecna, il tutto ovviamente grazie ad una delle sequenze più belle e drammatiche di questa nuova stagione della serie Netflix.

Una sequenza, quella in cui Eddie Munson suona il brano che dà il titolo all'omonimo album della band capitanata da James Hetfield, che ha richiesto ovviamente un certo grado d'esercizio al suo interprete: a testimonianza di ciò è saltato fuori proprio in queste ore un breve video girato nel backstage di Stranger Things, durante il quale vediamo Joseph Quinn darci dentro con una chitarra elettrica proprio sulle note di Master of Puppets.

Nonostante le parti di chitarra di Eddie siano state registrate dal figlio di Robert Trujillo, dunque, il nostro Joseph Quinn ci ha comunque messo del suo per rendere la sua esibizione il più credibile possibile: risultato ampiamente raggiunto, non trovate? Anche i Metallica, d'altronde, sono apparsi entusiasti della performance di Eddie Munson in Stranger Things.