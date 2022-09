Stranger Things: Kevin Feige coinvolto nella creazione di un universo cinematico!

Se vuoi dare vita a un universo cinematico, parla con chi ha creato il più fortunato di tutti, se non addirittura il primo: Kevin Fiege. L'ideatore del MCU si sarebbe seduto al tavolo con i creatori di Stranger Things, rivela lo showrunner Shawn Levy, per aiutarli a creare un nuovo universo cinematico di grandi dimensioni.

Che l’universo Marvel sia tutt’oggi il più fortunato e quello in più rapida espansione nel vasto panorama dell’intrattenimento, è dimostrato anche solo dalla notevoli quantità di annunci dal D23 che l’hanno riguardato. Ora che gli Avengers non esisteranno più, gli subentrano in Thunderbolts: ma a fianco di questo abbiamo new entry di Loki da Indiana Jones, una nuova armatura di Ironheart più potente persino di Iron Man e il nuovo esperimento metacinematografico di Wonder Man. Anche nel panorama della serialità quindi, da Kevin Feige non si può prescindere.

Sarà per questo che lo showrunner Shawn Levy, di comune accordo con i Duffer Brothers in vista della fine della serie madre Stranger Things e del lancio di futuri spinoff grazie alla nuova casa di produzione Upside Down appositamente fondata, si è seduto al tavolo con il Presidente dei Marvel Studios per ricevere consiglio. Lo ha rivelato sul red carpet degli Emmy 2022 a un intervistatore di Variety, ai cui microfoni ha nominato per la prima volta l’esistenza di uno Stranger Things Cinematic Universe, frutto di queste conversazioni. È possibile che proprio la fondazione della Upside Down rappresentasse il primo passo necessario alla creazione e alla capitalizzazione di un progetto di queste proporzioni.

D’altronde, proprio Levy funge da punto di congiunzione fra i Duffer e Feige grazie al suo lavoro sul terzo capitolo di Deadpool attualmente in lavorazione. In passato, lui e Ryan Reynolds avevano addirittura scherzato sulla possibilità di unire i franchise Marvel e Netflix per un evento crossover alquanto eccentrico. Ma al di là dell’ironia, i due hanno concluso affermando che l’idea è ancora sul tavolo. Chi può dire se si tratti dell’ennesima beffa? In fondo ormai si parla addirittura di un crossover DCEU misto MCU!