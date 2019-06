Stranger Things: 'La terza stagione non è per deboli di cuore' secondo Gaten Matarazzo

Il cast di Stranger Things è stato invitato come ospite nel corso della popolare trasmissione americana Good Morning America e qui Gaten Matarazzo ha anticipato cosa possiamo aspettarci dalla terza stagione in arrivo dello show.

Il giovane attore, interprete dell'amatissimo personaggio di Dustin, ha dichiarato che i fan dovranno aspettarsi sicuramente una stagione molto più cruenta delle precedenti, che i nuovi episodi non sono per deboli di cuore. "E' senza dubbio molto più cruenta, il che è anche parecchio fico. Se non vi piace la roba cruenta, credo potreste guardarla comunque, ma di certo non è per deboli di cuore".

Queste dichiarazioni si aggiungono a quelle già rilasciate dagli altri membri del cast e della produzione, che hanno sempre presentato la nuova stagione in arrivo come un passo in avanti in termini di tono, che sarà sicuramente molto più adulto che in passato, anche in conseguenza del crescere dei protagonisti; di fatti, uno degli elementi portanti, come evidenziato anche dalla nuova sinossi della terza stagione di Stranger Things, sarà l'elemento della crescita dei personaggi.

Intanto, alcuni fan della serie hanno ipotizzato un possibile collegamento a Chernobyl per una eventuale quarta stagione. Netflix diffonderà la terza, come noto, il 4 luglio prossimo.

Scritta e diretta come sempre da Ross e Matt Duffer, e prodotta da Shawn Levy, Stranger Things vedrà il ritorno dei protagonisti più amati dal pubblico, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Cale McLaughlin, Wynona Ryder, Charlie Heaton e Natalia Dyer, insieme alle new entry di questa nuova stagione, tra cui Maya Hawke e Cary Elwes, rimasto impressionato dalla nuova storia. Solo pochi giorni fa, invece, vi mostravamo le nuove immagini ufficiali della terza stagione.