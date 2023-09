Stranger Things, il libro di Millie Bobby Brown diventerà un film?

Dopo il successo planetario di Stranger Things che a ogni stagione registra record su record su Netflix, la giovanissima protagonista Millie Bobby Brown quest'anno ha compiuto il salto nel mondo dell'editoria pubblicando il suo primo romanzo che racconta la storia della sua famiglia. Ora, ci sarebbero già delle trattative per adattarlo in un film.

Quest'anno è stato pieno di avvenimenti per l'attrice: ha concluso la produzione di un nuovo film, si è fidanzata e ha scritto il suo primo romanzo. Nineteen Steps è un romanzo storico basato su un mistero di guerra realmente accaduto e ispirato alla nonna della Brown, Ruth, scomparsa nel 2020. Nel frattempo, ecco alcune teorie su Stranger Things 5, che concluderà la serie definitivamente.

Il libro è stato scritto dall'autrice Kathleen McGurl, il che ha suscitato un dibattito in rete sul fatto che le celebrità utilizzano i ghostwriter e non danno loro il giusto credito. Tuttavia, Brown è orgogliosa del libro e ha grandi progetti per il suo futuro. All'inizio di questa settimana l'attrice è apparso su Lorraine e ha rivelato di voler adattare il suo libro in un film.

"Sì, sicuramente. Questa era l'intenzione", ha detto la Brown quando le è stato chiesto se Nineteen Steps sarà adattato in un film. "Naturalmente, voglio sempre creare di più, quindi sì, questa è una grande base di partenza".

Quindi, Brown ha spiegato a proposito della storia alla base del romanzo: "Mia nonna mi raccontava le storie quando non riuscivo a dormire la notte e credo che per un po', e forse fino agli otto anni, non pensavo che fossero reali. Poi, pian piano, ho capito che erano cose che le erano successe durante la sua infanzia, durante la Seconda Guerra Mondiale".

Sull'ambientazione del libro a Bethnal Green, l'autrice ha aggiunto: "È il luogo in cui viveva mia nonna e io ci andavo spesso in estate e l'ho comprato l'altro giorno. È stato fantastico tornare indietro e avere tutta quella nostalgia, ma è un luogo davvero importante per lei e per tutta la nostra famiglia".

"Sono molto attratta da cose che hanno un significato per me e da quelle che danno un ruolo più centrato alle donne. Sono molto, molto impegnata a far commuovere le persone con quello che faccio", ha concluso Brown.