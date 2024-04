Stranger Things, Linda Hamilton rivela: 'Prima di questa serie stavo per ritirarmi'

Linda Hamilton sarà nel cast di Stranger Things 5: l'amatissima Sarah Connor direttamente dall'universo di Terminator farà un salto a Hawkins per rivivere proprio gli anni in cui il suo nome è stato consacrato a Hollywood.

Il ruolo (ancora top secret) nella popolare serie Netflix ha spinto l'attrice a continuare nel mondo della recitazione come rivelato dalla stessa Linda Hamilton: "Con Stranger Things mi sono sentito come se fossi un'attrice che riceve la sua prima parte importante - ha detto Hamilton a The Hollywood Reporter - Stavano pensando già alla pensione, non perché non ci sia abbastanza da fare, ma semplicemente ero stanca".

Hamilton, che non tornerà nel nuovo Terminator di James Cameron, infatti ha avuto qualche problema all'anca e ha pensato che il corpo le stesse chiedendo di fermarsi. Dopo aver deciso di prendersi una pausa però è arrivata la chiamata da parte della produzione di Stranger Things: "Ho interrotto la pensione per Stranger Things, e se penso che mi daranno del tempo con un nuovo pubblico lo trovo fantastico", sottolinea la star di Resident Alien.

La quinta e ultima stagione dello show firmato dai Duffer Brothers è attualmente in lavorazione: la data di uscita non è stata ancora rivelata ma attendiamo i primi episodi nel 2025 preparandoci a salutare i personaggi al quale ci siamo affezionati come cari amici nel corso di questi anni.

Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 19 Dv) è uno dei più venduti oggi su