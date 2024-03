Stranger Things, Matthew Modine officerà il matrimonio di Millie Bobby Brown

Il tempo passa e le cose cambiano e, mentre i fan si preparano al debutto dell’ultima stagione di Stranger Things, una delle star dello show, Millie Bobbie Brown si prepara a convolare a nozze. Per l’occasione, l’attrice ha scelto di far officiare la cerimonia a uno dei colleghi che l’ha accompagnata nel corso della celebrata serie Netflix.

Dopo aver condiviso le parole di Paul Reiser sulla segretezza che aleggia intorno a Stranger Things 5, torniamo ad occuparci dell’interprete di una delle grandi protagoniste dell’opera dei fratelli Duffer per riportare la notizia che Millie Bobbie Brown sta per diventare moglie di Jake Bongiovi, figlio del celebre cantante, scegliendo Matthew Modine per officiare l’evento.

Modine, che ha portato sullo schermo il papà di 11, con il quale l’eroina ha sempre avuto un rapporto quantomeno complicato, ha commentato la scelta dell’amica: “Ho una di quelle licenze per sposare le persone e Millie ha pensato che sarebbe stato fantastico. Poi Jake ha detto che sarebbe stata una grande idea, così ho scritto le promesse di matrimonio e loro hanno amato quello che ho scritto per farli unire e diventare marito e moglie”.

Quindi, l’attore ha spiegato di aver già svolto il ruolo una volta, apprezzando la sensazione di poter essere protagonista di un momento così importante nella vita di due persone.

Millie Bobby Brown aveva svelato il suo fidanzamento ufficiale con Bongiovi durante un’apparizione al talk show serale di Jimmy Fellon, ricordando che la proposta sia avvenuta in acqua: “Mi ha messo l’anello sulla mano e, mentre glielo mostravo, l’anello mi è caduto dal dito, affondando rapidamente e Jake si è immerso in profondità per recuperarlo”.

Augurando tutto il meglio ai futuri sposi e in attesa di poter vedere Millie Bobbie Brown di nuovo in azione negli ultimi episodi della serie, vi lasciamo a tutte le teorie che circolano su Stranger Things 5.

Su Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 19 Dv) è uno dei più venduti di oggi.