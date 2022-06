Stranger Things, Maya Hawke: l'augurio per la festa del papà a Ethan Hawke è esilarante!

Quest'anno è stato pieno di appuntamenti sia per Ethan Hawke che per la figlia Maya. Il primo ha esordito nel mondo dei cinecomic apparendo nei panni di Arthur Harrow nella miniserie Moon Knight del Marvel Cinematic Universe al fianco di Oscar Isaac, mentre la seconda è tornata nell'attesissima quarta stagione di Stranger Things.

Per la Festa del Papà, la figlia Maya ha fatto gli auguri al padre condividendo su una storia di Instagram un post che sottolinea la spiccata ironia della famiglia Hawke. Il post in questione diceva: "Buona festa del papà in particolare a Ethan Hawke che ha fatto cambiare posto al figlio per poter stare vicino a Rihanna". Maya Hawke ha condiviso l'esilarante post nelle sue storie di Instagram e ha scritto "Buona festa del papà".

Recentemente, Ethan Hawke ha parlato della sua ultima performance per The Black Phone e gli è stato chiesto se il personaggio di Arthur Harrow è davvero morto dopo essere stato colpito nel finale di Moon Knight. Hawke non ha detto molto, ma ha lasciato intendere che Harrow "non mi sembra affatto morto".

La Marvel ha dichiarato che Moon Knight è una serie limitata, ma il personaggio interpretato da Oscar Isaac dovrebbe apparire in un'altra produzione dei Marvel Studios. Tuttavia, gli autori e i nomi della crew coinvolti, tra cui Hawke, hanno dichiarato in precedenza che potrebbero essere interessati a continuare la storia in una seconda stagione dello show. "La buona notizia è che potrebbe essere entrambe le cose", ha detto Hawke a IGN prima della prima di Moon Knight a marzo. "Vive e respira per i suoi meriti, funziona come una serie limitata - e se la gente è coinvolta ed entusiasta, allora potrebbe essere la storia d'origini di una cosa più grande".