Stranger Things, Maya Hawke furiosa: 'La generazione dei nostri genitori ci ha rovinati'

Maya Hawke ci è andata giù pesante stavolta: la star di Stranger Things, nel corso di una riflessione ispiratale dal periodo particolare che stiamo vivendo, ha rivolto alcune critiche piuttosto accese alla generazione di cui fanno parte anche i suoi genitori Uma Thurman ed Ethan Hawke.

Seguendo la scia di una rabbia piuttosto comune tra i ragazzi della sua fascia d'età (la cosiddetta Generazione Z, che comprende tutti i nati tra la seconda metà degli anni '90 e il primo decennio dei 2000), Hawke ha infatti sparato a zero sull'operato delle generazioni precedenti alla sua e dei loro rappresentati, su tutti il presidente Donald Trump.

"Parlavo con i miei amici l'altro giorno, e siamo tutti così seccati dai nostri genitori. Per loro la vita è stata facile. A loro bastava andarsene in giro tutti fatti in auto ad altissimo consumo. Distruggendo il nostro ambiente e votando per le persone sbagliate, senza guerre, né problemi, né pandemie. Noi abbiamo vent'anni, dovremmo divertirci, fare feste. E invece andiamo su SoulCycle e cerchiamo di far sopravvivere il nostro pianeta. Abbiamo un presidente orribile, ed è una cosa irritante. Ci hanno fot***i" si è sfogata la giovane attrice, che ha poi ammesso anche la sua frustrazione per esser tornata a vivere a casa con i suoi a causa della pandemia dopo anni di totale indipendenza.

