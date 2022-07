Stranger Things, Maya Hawke: 'Nella prossima stagione vorrei che Robin baciasse qualcuno'

Stranger Things 4 si è concluso con una seconda parte esplosiva, che ha portato ancora una volta i fan a temere per i protagonisti dello show. In molti si chiedono ora cosa aspettarsi dalla stagione 5, e Maya Hawke inizia a tirare fuori qualche idea: vorrebbe che Robin baciasse qualcuno che le piace.

Come abbiamo visto all'inizio della stagione 4, Robin ha un interesse per una compagna di scuola, Vickie, che inizialmente sembra non corrisposto. Nel finale, però, le cose sembrano cambiare, e i Duffer Brothers seminano quello che potrebbe essere un futuro un amore. "Mi fido così tanto dei fratelli [ Duffer, creatori dello show]", ha detto Hawke a NME. "Se fossi uno sceneggiatore e i miei attori andassero sempre alla stampa a parlare di cosa pensano che dovrei fare con il personaggio, direi, 'Uh, ho questo?' Quindi mi fido completamente del fatto che loro daranno vita a un grande arco narrativo per Robin".

E in effetti così è stato fino ad ora. All'inizio della terza stagione Robin era semplicemente una collega di Steve, con cui pian piano si era creata un'inaspettata chimica. Poi la ragazza ha stupito i fan con il coming out, e ha conquistato tutti con la sua energia caotica. "Spero che possa baciare qualcuno, qualcuno che le piace. Sarebbe bello per lei" ha aggiunto Hawke. Staremo a vedere. Intanto alcuni fan chiedono di poter vedere Robin con Nancy, un'improbabile coppia (di amiche) che si è formata nel corso di questa stagione.