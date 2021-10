Stranger Things, Maya Hawke: 'Piccole parti nei film dei miei genitori? Loro non vogliono'

Avere due genitori come Uma Thurman ed Ethan Hawke dev'essere un bel colpo di fortuna se il tuo intento è quello di sfondare nel mondo del cinema: due star di quel calibro avranno sicuramente un bel po' di indicazioni da dispensare in tal senso, come confermano le parole della star di Stranger Things Maya Hawke.

L'attrice, che qualche tempo fa ha promesso grandi cose per Stranger Things 4, ha infatti parlato del modo in cui madre e padre l'hanno guidata nel suo avvicinarsi al mondo di Hollywood, facendo particolare attenzione affinché la figlia trovasse una strada che non la portasse a vivere all'ombra di due genitori così ingombranti.

"Loro erano consapevoli degli aspetti di questo mestiere inerenti alla vita pubblica e delle difficoltà di questi. Hanno anche provato a proteggermi. Volevano essere sicuri che avessi una spina dorsale forte, una mia passione e una mia etica del lavoro. Non volevano trascinarmi con loro su ogni red carpet o farmi fare piccole parti nei loro film. Una volta cresciuta e una volta chiarito quali fossero le mie scelte, sono stati davvero di grande supporto" sono state le parole di Hawke.

Una guida, quella di Uma Thurman ed Ethan Hawke, che ad oggi ha portato a risultati decisamente encomiabili! Tornando allo show Netflix, intanto, Finn Wolfhard ci ha promesso una quarta stagione di Stranger Things davvero spaventosa.