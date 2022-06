Stranger Things, Maya Hawke pubblica il secondo album e dichiara: 'Fanculo Corte Suprema'

Maya Hawke, tra i volti protagonisti di Stranger Things e figlia maggiore di Uma Thurman e Ethan Hawke, ha annunciato il suo secondo album, intitolato Moss. Il disco uscirà il 23 settembre prossimo e come anteprima è stato già condiviso il singolo principale, Thérèse, che potete ascoltare direttamente attraverso il widget presente in calce.

La Hawke ha annunciato il seguito dell'album d'esordio Blush (uscito nel 2020) durante un'apparizione al Tonight Show questa settimana, dove ha anche detto "Fanculo la Corte Suprema" in riferimento alla storica e spiacevole sentenza che ha negato il diritto all'aborto negli Stati Uniti. L'attrice ha anche affermato che "non ricordo" cosa è successo nella quarta stagione di Stranger Things.

Quando il conduttore Fallon le ha chiesto della sua nuova canzone, Thérèse, ha spiegato: "C'è un quadro al Met, e si chiama Thérèse Dreaming, ed è il nome della ragazza nel quadro, ed è una canzone sulla ragazza nel quadro, che nella mia testa sono io".

Parlando del nuovo album, Hawke ha aggiunto: "Questo disco si chiama Moss perché ho raccolto molto negli ultimi anni", ha dichiarato Hawke nel comunicato allegato all'annuncio. "Stare ferma e raccogliere una coltre verde di ricordi e sentimenti. Fare questo disco è stato per me un tentativo di alzarmi, scrollarmi di dosso tutto questo e guardarlo. È stato il primo passo per districarmi e cercare davvero di guardare la roccia sotto il muschio".

Domani su Netflix approderà il Volume 2 di Stranger Things 4. Ci si chiede, a questo punto, a chi dovremmo dire addio nel corso degli ultimi due episodi. Nonostante lo Sceriffo Hopper di David Harbour – impegnato in sessioni d’allenamento per Stranger Things 4 – l’abbia già scampata una volta, preoccupa il fatto che il titolo del penultimo episodio (Papà) possa riferirsi proprio a lui. Voi su chi scommettereste? Ditecelo nei commenti!

Nell'attesa, rileggete la nostra recensione del Volume 1 di Stranger Things 4.