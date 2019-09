Stranger Things: Maya Hawke racconta la sua vita dopo il successo della serie

Come avete potuto leggere, Stranger Things 3 è stata un grande successo per Netflix. Ma questo vale anche per gli interpreti dei protagonisti dello show creato dai fratelli Duffer. Maya Hawke racconta ad Entertainment Weekly come ha cambiato la sua vita la riuscita terza stagione della serie.

Durante il Toronto Film Festival la giovane attrice ha spiegato quella che è la sua filosofia di vita: "Ho sempre provato a inseguire la felicità, nel senso di fare la cosa che mi rendeva più felice". Continua poi parlando di Stranger Things: "Ho cercato di seguire lo stesso pensiero dopo gli avvenimenti di Stranger Things. Mi concentro sulle cose della serie che mi piacciono di più, come per esempio i miei colleghi, o la bravura dei fratelli Duffer e cerco di ignorare il restante clamore quanto più posso". In effetti il suo è uno dei personaggi più amati dai fan. Per chi non lo ricordasse, Maya Hawke ha impersonato Robin Buckley, amica di Steve Harrington e coinvolta suo malgrado in una missione per salvare la cittadina di Hawkins dalla minaccia sovietica.

Non ci resta che aspettare per l'ufficialità di una quarta stagione della serie, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione di Stranger Things 3.