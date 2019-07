Stranger Things: Maya Hawke sull'importanza della rivelazione di Robin

Robin è stata sicuramente una delle grandi sorprese della terza stagione di Stranger Things. Interpretata da Maya Hawke, figlia d'arte di Uma Thurman ed Ethan Hawke, il personaggio ha subito conquistato gli spettatori anche grazie alla performance della giovane attrice.

Intervistata da Variety durante la premiere di C'era una volta a Hollywood, la Hawke ha detto la sua sul personaggio e sulla sua importante rivelazione: "E' stata una sorta di dialogo collaborativo, e sono davvero davvero felice per com'è andata" ha spiegato l'attrice.

Robin inizia la terza stagione come nuovo interesse amoroso di Steve (Joe Keery): durante la confessione d'amore di quest'ultimo, però, la ragazza rivela di avere una cotta per una loro ex compagna di classe.

"A volte possiamo empatizzare con personaggi con cui normalmente nella vita reale non riusciamo" ha detto l'attrice riguardo alla scena in questione. "Spero vivamente che qualcuno si sia innamorato di Robin e che ciò abbia aiutato a farli innamorare di altre ragazze che amano ragazze o ragazzi che amano ragazzi."

"Ho amato Robin, e le ho dato tutta me stessa, e ho provato a renderla il più umana e sfaccettata possibile. Ma onestamente quando introduci un nuovo personaggio in una serie tv che è già così amata, è veramente raro che sia accolta così bene... e sono grate che le persone si siano innamorate di Robin proprio come ho fatto io."

La terza stagione è ormai alle porte ma i fratelli Duffer hanno già rivelato i primi indizi sulla quarta stagione di Stranger Things. In attesa di saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Stranger Things 3.