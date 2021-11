Stranger Things , il nuovo merchandising è imperdibile: Team Undici o Team Demogorgone?

La serie Netflix Stranger Things è una delle più acclamate del servizio di streaming e fin dalla sua prima stagione ha messo a confronto le forze del bene contro quelle del male, voi che Team siete? Ora potrete indossare i prodotti di una nuova linea di abbigliamento per dimostrarlo!

Zavvi sta per rilasciare una linea di merchandising esclusivo in vista della nuova stagione della serie e ha creato due "fan club". Potrete scegliere se schierarvi con Undici e la sua banda di amici o con il Demogorgone e le creature del Sottosopra grazie ai nuovi prodotti disponibili per entrambi gli schieramenti che potete vedere nella nostra gallery in calce alla notizia.



Dalle t-shirt alle giacche di jeans alle borse e ai poster, con design che utilizzano i personaggi iconici e le scene di tutta la serie sarete voi a costruirvi il vostro look ispirato allo show. Ogni club avrà la sua estetica e i suoi colori, così le persone potranno vedere a colpo d'occhio da che parte state. Per il fan club del Demogorgone era impossibile non ispirarsi ai prodotti degli anni '80 mentre se cercate un look più classico, la felpa con Undici e Max ispirata a "Material Girls" è imperdibile. La collezione include anche una t-shirt dedicata a Billy, prima che venisse posseduto dal Mind Flayer.



Oggi, 6 novembre, si festeggia lo Stranger Things Day ed infatti la nuova gamma di prodotti sarà disponibile su Zavvi.com proprio da oggi, con prezzi a partire da £ 14,99. Le prime tre stagioni di Stranger Things sono ora disponibili in streaming su Netflix mentre la quarta stagione di Stranger Things dovrebbe finalmente arrivare nel 2022.