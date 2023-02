Stranger Things, Mike morirà nella quinta stagione? Finn Wolfhard: 'Non so, ma non penso'

Di morti dolorose Stranger Things ce ne ha presentate un po' nel corso di queste quattro stagioni, e tutte piuttosto dolorose: è lecito, dunque, attendersi che qualcuno ci dica addio per sempre durante il gran finale atteso su Netflix. Possibile che si tratti di uno dei protagonisti storici? Finn Wolfhard, dal canto suo, comincia a toccare ferro.

Dopo aver commentato il coming out di Noah Schnapp, infatti, Wolfhard ha parlato della possibilità che sia proprio il suo Mike a salutarci durante questa quinta stagione: l'attore sembra poco convinto della cosa, e comunque ha delle condizioni da dettare nel caso in cui dovesse effettivamente accadere l'irreparabile.

"Spero di no. Oppure, sapete cosa? Non lo so. Dipende quando. Se fosse una di quelle cose tipo durante l'apertura dell'episodio allora no. Invece ultimo episodio, Mike salva la vita a tutti ed è tipo: 'Oh, vai Mike!', sai, tutti esultano e gridano: 'Sì!', forse una cosa del genere la farei. No, non credo che morirà" sono state le parole di Finn Wolfhard.

Opinione sincera o abile depistaggio? Credete davvero che uno dei protagonisti storici dello show possa rimetterci la pelle durante gli ultimi episodi? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quando partiranno le riprese di Stranger Things 5.