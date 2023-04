Stranger Things, a Milano Netflix apre il Pop Up ufficiale: sarà il più grande d'Europa!

In attesa di novità sulla quinta e ultima stagione di Stranger Things, arriva la notizia che Netflix aprirà a Milano, venerdì 5 maggio, il Pop Up ufficiale di Stranger Things.

Dopo il successo delle aperture di New York, Los Angeles, Parigi, Dallas, Chicago, Miami, il pop up italiano, che sarà situato in Piazza Cesare Beccaria a Milano, sarà il più grande d’Europa ed offrirà un’occasione imperdibile per tutti i fan della serie di immergersi negli anni ‘80 e celebrare in un modo esclusivo l’universo di Stranger Things. L’ingresso sarà gratuito, su prenotazione al sito che trovate in calce all'articolo, e previa disponibilità dei posti sarà possibile registrarsi anche in loco.

Aperto dal 5 maggio per un periodo limitato, il pop up offrirà un'esperienza unica in uno spazio ricco di photo opportunity, esperienze interattive, indizi nascosti da scoprire e merchandise della serie da acquistare. I fan avranno la possibilità di calarsi nelle atmosfere di Hawkins, provando le stesse emozioni dei protagonisti, come, ad esempio, avvicinarsi a un Demogorgone, entrare all'interno della casa di Joyce, giocare ai videogiochi nel Palace Arcade e fare acquisti allo Starcourt Mall. I visitatori potranno inoltre acquistare prodotti esclusivi e personalizzabili, disponibili solo presso il pop up: un assortimento di merchandise a tema, tra cui una linea di makeup, articoli d’abbigliamento, giocattoli e accessori unici.

Il pop up è prodotto da Netflix con la collaborazione di Three Ten Merchandise Services e Black Sky Creative.

Indirizzo: Piazza Cesare Beccaria

Orari d’apertura: lunedì - sabato: 10.00 - 21.00 (ultimo accesso ore 20.30); domenica: 11-19 (ultimo accesso ore 18.30)

Per altre novità sulla saga, vi ricordiamo che Netflix ha annunciato la prima serie spin-off animata di Stranger Things.