Stranger Things, Millie Bobby Brown ai BAFTA: prima uscita pubblica con Jake Bongiovi

La star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, e il suo fidanzato Jake Bongiovi, hanno partecipato alla premiazione dei BAFTA Award, i più importanti riconoscimenti del mondo dello spettacolo nel Regno Unito. Per la coppia è stata la prima uscita pubblica sotto i riflettori a diversi mesi di distanza dall'inizio della relazione.

Stranger Things 5 sarà l'ultima stagione della serie in cui l'attrice interprete Undici. Millie Bobby Brown, 18 anni, e Jake Bongiovi, 19, hanno confermato la loro relazione nel novembre scorso, e nella serata di gala britannica hanno sfilato mano nella mano sul red carpet.

L'attrice indossava un abito di velluto nero con pizzo e un lungo strascico. Bongiovi indossava un classico abito nero con papillon abbinato e la bandiera ucraina appuntata al bavero.



Da quando hanno ufficializzato la loro relazione, sui social sono comparse diverse foto della coppia, tra cui una al London Eye.

Millie Bobby Brown in passato ha vissuto diverse relazioni pubbliche come quelle con il cantante Jacob Sartorius, con il figlio di David Beckham, Romeo, e con il figlio del giocatore di rugby Jason Robinson, Joseph.



Ora da un anno Brown frequenta Jake Bongiovi, altro figlio d'arte; il padre è il celebre cantante Jon Bon Jovi.

Millie Bobby Brown ha partecipato alla serata dei BAFTA presentando una delle categorie premiate.



