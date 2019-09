Stranger Things: Millie Bobby Brown chiede scusa ai fan dopo le critiche a un video

Millie Bobby Brown si è ritrovata al centro di polemiche e feedback negativi dopo aver pubblicato un video in cui mostra la sua routine di bellezza, per promuovere la linea Florence by Mills, creata dalla stessa attrice e rivolta a un pubblico di adolescenti. La ragazza ha risposto con delle scuse, che potete leggere in calce all'articolo.

Le accuse rivolte all'interprete di Eleven in Stranger Things sono di aver presentato un video falso in cui la ragazza fa solo finta di applicare sulla propria pelle i prodotti che sta pubblicizzando. Millie ha cancellato il video in questione, ma su Youtube è pieno di reazioni, critiche e commenti in merito.

Dopo qualche ora di silenzio, l'attrice ha deciso di scusarsi su Instagram, dove possiamo leggere: "sto ancora imparando il modo migliore per condividere la mia routine mentre prendo confidenza con questo campo. Non sono un'esperta. Ho pensato che fare un video in cui riproducevo il mio processo potesse andare bene, ma non è quello che è stato comunicato". Millie Bobby Brown ha spiegato di aver recepito le critiche ricevute: "Capisco e apprezzo il vostro feedback in questa avventura. Vi prego di continuare a condividere i vostri pensieri. Io farò lo stesso. Vi voglio bene, ragazzi!"

In questi giorni, anche un altro attore della serie targata Netflix si è reso protagonista sulla piattaforma di condivisione di foto. Si tratta di Gaten Matarazzo (Dustin) che ha festeggiato il conseguimento della patente dimenticando di oscurare i dati personali.

Millie Bobby Brown sarà presente anche nella quarta stagione di Stranger Things, di cui è emersa una teoria sul legame tra Will e il Sotto Sopra.