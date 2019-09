Stranger Things: Millie Bobby Brown condivide alcune foto simpatiche del dietro le quinte

Ormai sono passati un paio di mesi dalla terza stagione di Stranger Things, ma i membri del cast stanno deliziando i fan dello show condividendo diversi momenti del dietro le quinte. È il caso di Millie Bobby Brown, Eleven nella serie targata Netflix, che ha pubblicato un paio di foto divertenti in cui ricorda con effetto l'esperienza sul set.

Come potete vedere in calce all'articolo, nella prima foto è in compagnia di Noah Schnapp (Will Byers), mentre nella seconda la vediamo reggere una gamba finta, che chi ha visto gli ultimi episodi avrà sicuramente capito in quale momento è stata utilizzata. "Un ritorno ai pazzi ricordi di ST S3", ha scritto l'attrice .



Tra i commenti, però, spicca quello di Schnapp, che scrive tutto in maiuscolo: “cosa è successo a Hop”. Il giovane attore non è l’unico a porsi questa domanda. La scomparsa dello sceriffo nel finale di stagione è sembrata piuttosto certa all’inizio e tutti i conoscenti ne piangono la morte. I fan però non sono così sicuri di non rivedere il personaggio nella quarta stagione, già annunciata. Se da una parte non vediamo il corpo di Jim Hopper, l’elemento più sospetto è la scena post-credits in cui viene ordinato a un soldato di dare in pasto un prigioniero al Demogorgone, ma di risparmiare “l’Americano”. David Harbour ha parlato della presunta presenza di Hopper in Stranger Things 4, di fatto senza dare una conferma o una smentita. Resta dunque tutto da scoprire mentre gli attori si divertono a disseminare indizi.