Stranger Things, Millie Bobby Brown ai fan tedeschi: 'Perché odiate Mike?'

Diciamolo forte e chiaro: nell'ultima stagione di Stranger Things Mike Wheeler non è esattamente risultato il personaggio più simpatico di tutti, merito soprattutto del trattamento riservato a Undici nel corso della prima parte della stagione e a un Will che ha evidentemente qualcosa da dirgli. Ma cosa ne pensano i fan dello show?

Dopo aver scoperto il lato sexy di Vecna (per lo sgomento di Jamie Campbell Bower), i fan della serie Netflix hanno in effetti criticato apertamente il comportamento del personaggio di Finn Wolfhard, con Millie Bobby Brown costretta difendere il fidanzato della sua Eleven: "Perché lo odiate? In America tutti amano Mike!" ha protestato l'attrice.

La risposta del pubblico, però, è stata inequivocabile: il giovane Wheeler viene accusato di essere un pessimo fidanzato e un cattivo amico proprio in virtù delle due questioni di cui abbiamo parlato in apertura. Argomentazioni, queste, davanti alle quali Millie Bobby Brown non ha potuto far altro che arretrare di un passo, senza però dimenticare di difendere l'amico Finn Wolfhard: "Su questo non posso dire nulla, ma Finn è un ottimo amico, non è per niente come Mike".

Anche voi fate parte della schiera di detrattori del fratello di Nancy? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di personaggi amatissimi, invece, Joseph Quinn ha parlato di una possibile coppia Eddie/Christy.