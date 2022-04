Stranger Things, Millie Bobby Brown:'Mi sessualizzano da quando ho 18 anni, è disgustoso'

La star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, ha parlato della 'disgustosa' sessualizzazione alla quale sostiene di essere sottoposta sin dall'adolescenza e in maniera maggiormente marcata da quando ha compiuto 18 anni. L'attrice britannica aveva soltanto 12 anni quando ottenne il ruolo che le cambiò la vita in Stranger Things.

Nel corso del podcast The Guilty Feminist, Brown ha spiegato che compiere 18 anni le ha permesso di mettere nella giusta prospettiva diversi commenti nei suoi confronti.



"Ho a che fare con le stesse cose con cui ha a che fare qualsiasi diciottenne, cercare di adattarsi, trovare il proprio posto nel mondo, avere delle relazioni... È tutto uguale, l'unica differenza è che lo faccio sotto agli occhi di tutti".



L'interprete della giovane protagonista nella serie Netflix - scoprite come Millie Bobby Brown è diventata Undici - dei fratelli Duffer ha parlato dei commenti a sfondo sessuale:"Ne ho ricevuti di più nelle ultime due settimane dopo aver compiuto 18 anni. Vedo certamente una differenza tra il modo in cui si comportano le persone e il modo in cui la stampa e i media reagiscono alla mia maggiore età. È disgustoso. La mia esperienza a Hollywood è significativa di quello che sta succedendo nel mondo e di come vengano sessualizzate le ragazze".



Brown ha raccontato anche un aneddoto:"Una volta sono stata criticata perché indossavo un abito scollato. Dovevano parlare proprio di questo? Perché non hanno parlato degli incredibili talenti che sono stati premiati quella sera o che erano con me sul red carpet?".

Sul nostro sito trovate l'ultimo trailer di Stranger Things 4, tra poche settimane disponibile su Netflix.