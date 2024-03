Stranger Things, Millie Bobby Brown: Non so come finirà la serie, ma so cosa accadrà a 11

L'emozione con cui Millie Bobby Brown parla della stagione conclusiva di Stranger Things è più che comprensibile, visto che la sua Undici è uno dei personaggi simbolo della popolare serie targata Netflix.

A quanto pare, il mistero che avvolge la quinta stagione di Stranger Things non è un problema soltanto degli spettatori, ma anche del cast. In una recente intervista a Capital, l'attrice ha raccontato di aver scoperto il destino del suo personaggio grazie ad un mix di casualità e testardaggine: "Non ho letto la fine. So che cosa succede al mio personaggio perché mi sono in un certo senso forzata ad entrare dentro la stanza degli sceneggiatori. Ho mandato un messaggio ai registi e ho chiesto se potevo raggiungerli e avere un incontro con loro. Così li ho raggiunti, e c'era questa lavagna".

Dopo aver letto queste parole, riuscire a sapere che cosa ci fosse scritto su quella lavagna potrebbe diventare un'ossessione per molti appassionati dello show. "Ho visto il mio finale e ho pensato 'oh' e poi me ne sono andata molto lentamente", ha infatti concluso l'attrice, senza rivelare nient'altro.

I fratelli Duffer hanno mantenuto un grande riserbo circa i fatti che si svolgeranno nella serie, ma in un'intervista a SFX Magazine, Matt Duffer aveva parlato proprio del finale di Stranger Things: "Sappiamo qual è il finale. È possibile che venga cambiato, ma penso anche che sia improbabile che succeda. Sentiamo e abbiamo sempre sentito che questo finale fosse giusto e, in un certo senso, inevitabile".

In attesa di avere finalmente delle risposte, vi ricordiamo tutte le teorie emerse circa gli eventi di Stranger Things 5.