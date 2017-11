Stranger Things: Millie Bobby Brown e il rapper Drake ricreano una posa iconica

La piccola star di Stranger Things ha ricreato l'iconica posa di Undici insieme a una star della musica: il rapper, guardate che belle immagini!

Venerdì sera, a Brisbane, in Australia, i due si sono incontrati nel backstage e hanno colto l'occasione per farsi una foto a tema Stranger Things mimando l'iconica posa di undici quando usa i poteri di telecinesi. Poi, nella successiva istantanea, hanno invece regalato a tutti noi uno scatto un po' più "rilassato", per così dire.

Entrambe le foto hanno fatto gongolare i fan, che hanno ricambiato cn ben 2 milioni di like per ciascuno scatto postato dall'attrice. Chissà, la piccola Bown e Drake potrebbero anche decidere di collaborare in futuro, la chimica c'è! E sappiamo che Millie Bobby Brown è assolutamente in grado di rappare (al Tonight Show con Jimmy Fallon la ragazza ha dato più volte ottima prova di sé anche in ambito musicale), ed è recentissima la performance in cui ha deliziato tutti con un recap in stile hip-hop della prima stagione di Stranger Things, alla maniera di Cardi B in "Bodak Yellow."

Stranger Things 2 è attualmente online su Netflix.