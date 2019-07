Stranger Things: Millie Bobby Brown sulle sfide interpretative della terza stagione

Si avvisano i gentili lettori che il qui presente articolo è ad alto contenuto di spoiler per chi non ha ancora effettuato (o terminato) la visione della terza stagione di Stranger Things. Se invece avete già maratonato lo show e volete sapere cosa ne pensa Millie Bobby Brown, vi invitiamo a proseguire nella lettura.

Quella appena terminata è stata una stagione decisamente intensa per Eleven, il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown nella serie tv targata Netflix, Stranger Things (a questo link potete trovate la nostra recensione della terza stagione).

Ma è stata anche la più difficile da girare per la ragazza?

"Oh, al 100%. È stata decisamente la più difficile" risponde prontamente Millie alla prima domanda dell'intervista con EW!.

"Dacre Montgomery, che interpreta Billy, è un method actor (che segue il metodo basato principalmente sulle teorie di Stanislavskij), quindi va davvero girando per il set tutto avvolto da un'aura malvagia. E la fine dell'ottavo episodio è stata probabilmente una delle parti più complicate da girare, perché dovevamo capire come avrebbe fatto ad arrampicarsi e a urlarmi in faccia dall'alto, e come avrei fatto io a gridargli contro dalla mia posizione, e come esattamente mettersi a piangere in quei momenti, come recitare e dire quelle battute specifiche. È stata una scelta personale quella di toccargli il viso alla fine" rivela l'attrice "Ma direi che la parte più difficile per me è stata quando il mostro mi afferra le gambe, perchè sono rimasta sospesa in aria, e da quella posizione dovevo mettermi a urlare. È stata decisamente la prima volta che mi capitava una cosa del genere!"

La Brown continua poi raccontando quanto sia stato divertente condividere lo schermo con un'altra ragazza (Sadie Sink/Max Mayfield), che è anche una sua grande amica, e di come in ogni stagione Eleven abbia avuto i suoi "momenti fashion" con tanto di montage dedicati: "Questa stagione però è stata davvero speciale, è stato bello permettere a Eleven di scegliere la persona che vuole essere e come vuole vestirsi. Era sicuramente qualcosa di necessario".

Quando le chiedono com'è stato girare la scena della lettera, la giovane attrice risponde: "Avevano registrato in anticipo la voce di David, e io ho dovuto recitare mentre questa veniva riprodotta. Ma non volevo sentirla, e non volevo provare quella scena. Volevo recitare direttamente davanti alla telecamera e trovare sul momento il modo più naturale per renderla il più autentica possibile, che poi è stato quello di un bambino che prova un'incredibile devastazione, una tristezza così pura, la disperazione di aver appena perso il proprio padre, o almeno così crede. Sono stati sentimenti molto vivi, specialmente perché David e io siamo così vicini. È uno degli uomini migliori che conosco."

Chissà cosa ci riserverà in futuro la serie, ma per ora, se non l'avete ancora vista, potete trovare la terza stagione di Stranger Things su Netflix.