Stranger Things: Millie Bobby Brown ci stuzzica col ritorno di Undici nella stagione 3

ha regalato una piccola anteprima dl suo ritorno sul set di Stranger Things. Questo avviene il giorno dopo la rivelazione del suo compenso, lievitato a 3 milioni di dollari per questa nuova stagione.

La nuova stagione della serie campione Netflix arriverà sul servizio di streaming a fine anno, mentre le riprese inizieranno a fine mese. Millie Bobby Brown, attrice britannica, ha condiviso un'immagine di sé mentre vola verso gli Stati Uniti. Pur lasciando, naturalmente vaghi i dettagli dl volo, ha comunque scritto che non vede l'ora di tornare in "un ruolo non specificato" (che, ovviamente, è quello di Jane "Undici" di Stranger Things):

L'acconciatura della giovane Brown in questa foto è piuttosto evocativa: rimanda alla trasformazione "punk" di Undici, vista negli ultimi tre episodi di Stranger Things 2. In ogni caso, il ruolo è probabilmente molto importante per Brown a livello personale, in quanto non è servito solo come "lancio" a Hollywood, ma l'ha anche legata a una serie televisiva ormai amatissima. La popolarità di Millie Bobby Brown in Stranger Things l'ha aiutata infatti ad ottenere un ruolo da protagonista in Godzilla: King of the Monsters, che uscirà il prossimo anno.

Stranger Things 2 è in streaming su Netflix, come pure la prima stagione dl serial. Il cast comprende, tra gli altri, oltre alla piccola interprete di Undici, Winona Ryder, David Harbour (che vedremo anche nei panni di Hellboy nel reboot), Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp.