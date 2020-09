Stranger Things, Millie Bobby Brown fa il tifo per Undici e Mike: 'Voglio che si sposino'

Sebbene la quarta stagione non segnerà il finale di Stranger Things, Millie Bobby Brown ha già le idee chiare sul lieto fine che dovrebbe spettare alla sua Undici.

Un personaggio complesso, profondamente cambiato rispetto alla ragazzina taciturna e traumatizzata conosciuta nella prima stagione, ora in grado di stringere amicizie e relazioni. L'attrice ne ha parlato in occasione di un'intervista per Glamour:

"Oh mio dio, ne ha passate così tante, spero solo che sia felice. Mi piacerebbe che la sua storia giungesse a compimento con un lieto fine. Mi fido moltissimo dei fratelli Duffer, sarà sicuramente un finale bellissimo e lo adorerò in ogni caso, ma amerei se ricevesse indietro i suoi poteri perché è davvero un'eroina, è una sorta di super donna in un certo senso".

Da fan della serie, Brown fa poi il tifo per la sua Undici anche sul lato sentimentale: "Lei ama Mike, voglio che si sposino . È ciò di cui ho bisogno. Ho bisogno che ci sia una scena di matrimonio in Stranger Things, punto", anche se ammette che sarebbe un bel problema se il naso di Eleven iniziasse a sanguinare sul vestito bianco.

Cosa ne pensate? Il sogno di Millie Bobby Brown potrebbe realizzarsi nelle prossime stagioni? Potremo rivedere l'attrice a breve, al fianco di Henry Cavill in Enola Holmes.