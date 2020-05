Stranger Things e Millie Bobby Brown trionfano ai Kids Choice Awards

Questa notte sono stati annunciati i vincitori dell'edizione 2020 dei Kids Choice Awards: mentre sul lato cinema hanno trionfato Avengers: Endgame e Frozen II - Il Segreto di Arendelle, tra le serie TV hanno dominato Stranger Things e l'interprete di Undici Millie Bobby Brown.

Lo show Netflix dei fratelli Duffer ha battuto la concorrenza di show quali the Big Bang Theory, Fuller House, Modern Family, The Flash e Young Sheldon. La star di Godzilla: King of the Monsters, premiata come migliore star femminile, concorreva invece con Cameron Bure (Fuller House), Ella Anderson (Henry Danger), Peyton List (Bunk'd), Raven-Symoné (Raven's Home), and Riele Downs (Henry Danger).

Ecco la lista di tutte le premiazioni, lato televisione:

Migliore serie per famiglie

Stranger Things

Migliore serie animata

SpongeBob SquarePants

Migliore show per bambini

Henry Danger

Migliore star maschile

Jace Norman, "Henry Danger"

Migliore star femminile

Millie Bobby Brown, "Stranger Things"

Migliore conduttore/conduttrice

Ellen DeGeneres, "Ellen's Game of Games"

Le riprese di Stranger Things 4, lo ricordiamo, sono state interrotte a tempo indefinito a causa dell'emergenza sanitaria, stessa sorte toccata ad altre importante produzioni del colosso dello streaming come The Witcher. La nuova stagione sarà composta da 8 episodi, come la prima e la terza, il primo dei quali sarà intitolato "The Hellfire Club".

Per altri approfondimenti, in attesa di novità sulla data di uscita delle nuove puntate, vi lasciamo al trailer ufficiale di Stranger Things 4.