Stranger Things, Millie Bobby Brown virale su TikTok con un video a dir poco animalesco

La giovane Millie Bobby Brown è ormai una vera e propria stella del cinema hollywoodiano, le sue performance in Stranger Things e nei film sulla giovane sorella di Sherlock Holmes l'hanno ormai resa celebre di fronte al grande pubblico, al punto che ora qualsiasi cosa la riguardi diventa subito un importante argomento di discussione.

Tra i tanti avvenimenti che la riguardano, non ultimo l'arrivo del primo libro di Millie Bobby Brown, c'è anche il fatto che la giovane attrice è la fiera proprietaria di un gran numero di animali domestici.

Di recente infatti, l'interprete di Undici in Stranger Things avrebbe diffuso un video su Tik Tok in cui elenca tutte le creature che le fanno compagnia ogni giorno, permettendole di calmare la sua anima. Naturalmente il video è diventato virale in brevissimo tempo.

La star è infatti in possesso di ben otto cani, quattro gatti, un asino, una pecora, un pony, un coniglio e tre capre, per un totale di ben diciannove animali domestici! In molti tra i suoi followers l'hanno subito elogiata per la passione e la cura che mette nel badare alle sue creature. Questo è anche un ottimo modo di utilizzare la sua popolarità per dare il buon esempio a chi la segue assiduamente online.

Voi che ne pensate? Sicuramente è per Millie Bobbie Brown un ottimo metodo per allontanarsi dalla selvaggio Hollywood e dedicare del tempo al mono della natura. Se ve la foste persa però, ecco la nostra recensione di Stranger Things 4.