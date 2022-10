Stranger Things, Millie Bobby Brown vuole una nuova Undici per lo spin-off: 'La aiuterei'

Stranger Things si avvia ormai verso la sua conclusione, ma già i fan sperano nella possibilità di approfondire la loro conoscenza di Hawkins e dintorni grazie a prequel, sequel, spin-off e quant'altro: il grosso dell'interesse, inutile dirlo, verte sulla nostra Undici... Ma siamo proprio sicuri che Millie Bobby Brown sia disponibile?

Mentre i Duffer Brothers già parlano di spin-off di Stranger Things, infatti, in tanti si chiedono se non sia proprio la ragazzina dotata di poteri telecinetici la principale indiziata a fare da protagonista di un nuovo show ambientato in quell'universo: Brown, però, ha ammesso di volersi concentrare su Enola Holmes e sui suoi altri progetti, e di star quindi valutando l'idea di passare il testimone.

"Sono molto concentrata su Enola. Stranger Things l'abbiamo visto, l'abbiamo amato, gli vogliamo bene. Ma facciamo altro su Enola e mandiamolo su Netflix. Ma al di là di questo, mi piacerebbe vedere quest'opportunità offerta a un'altra ragazzina calva di 10 anni. La aiuterei ad ambientarsi" sono state le parole della giovanissima attrice.

E voi, cosa ne dite? Siete pronti ad una Undici senza il volto di Millie Bobby Brown? Come prendereste la cosa? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della quarta stagione di Stranger Things.