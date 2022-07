Stranger Things, Natalie Dyer ha bisogno di chirurgia estetica? I fan non sono d'accordo

Il personaggio di Natalia Dyer, Nancy Wheeler, nel corso della serie ha vissuto un arco narrativo drammatico che l'ha condotta dall'essere un'innocente studentessa di liceo ad intrepida giornalista pronta a tramutarsi in cacciatrice di mostri. Ora però è proprio Natalia Dyer ad essere finita al centro di attenzioni indesiderate.

L'attrice ha ricevuto consigli non richiesti da parte di una tiktoker estetista Miranda Wilson, che ha fornito un'ipotetica consulenza di chirurgia plastica a Dyer in un video pubblicato sui social.



Il post si apre con un preambolo che riguarda la passione di Wilson per Stranger Things ma poi l'attenzione si sposta sul volto della ventisettenne, che i fan hanno trovato offensivo. Wilson ha suggerito una procedura per il dimagrimento dei muscoli masseteri, del filler per il mento, per le labbra, e del pièce de résistance, botox per sollevare le sopracciglia.



Il video è diventato virale e i fan non l'hanno presa bene. Un utente ha scritto:"Non potrei mai essere una celebrità perché se qualcuno facesse un video come questo su di me, diventerei violento". Un altro utente ha scritto:"L'ha fatta diventare Scarlett Johansson".

Natalia Dyer risponderà a questo video? In realtà l'attrice mantiene una presenza davvero minima sui social, tanto che il suo account Twitter non è aggiornato dal 2016. Probabilmente l'attrice è concentrata su ben altre faccende, ma i fan non hanno perso tempo nel prendere le sue difese.



Nella quarta stagione il suo personaggio si è riavvicinato a Steve Harrington. Joe Keery era convinto che Steve morisse nella prima stagione, ma i fatti l'hanno smentito ed è diventato uno dei personaggi più amati. Ricordatevi che su Everyeye trovate la recensione di Stranger Things 4.