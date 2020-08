Stranger Things, Natalie Dyer rivela: 'Pensavo che non avrebbe avuto più di una stagione'

Stranger Things è, senza ombra di dubbio, una delle serie più popolari e amate degli ultimi anni. Nonostante sia giunta ormai alla sua quarta stagione, inizialmente nessuno pensava che avrebbe raccolto un simile successo.

Natalia Dyer ha infatti rivelato che non era sicura che la serie sarebbe sopravvissuta dopo la prima stagione. Dunque la sua notorietà è stata qualcosa di totalmente inaspettato: "Nessuno sapeva se avremmo continuato dopo aver terminato le riprese della prima stagione. C'era un'aria da addio sul set, pensavamo che non ci saremmo più rivisti".

Dyer ha poi ammesso che anche Netflix non sembrava rendersi conto che la serie sarebbe potuta essere un tale successo infatti, la nota piattaforma di streaming ha dato al cast solo un giorno di formazione su come gestire le interviste e le PR, spiegando loro solo il modo per gestire le domande più insidiose ed evitare spoiler.

"Nessuno aveva idea di quanto successo avrebbe avuto lo spettacolo", ha detto l'interprete di Nancy Wheeler. "Non c'era preparazione - non avrebbe potuto esserci, anche se lo avessimo saputo. È stato uno shock sorprendente e travolgente. Solo dopo ce ne siamo resi conto".

Questa fama improvvisa però secondo Natalie Dyer non è stata del tutto positiva, poichè ha portato ad un'eccessiva sessualizzazione dei giovani attori di Stranger Things da parte dei media, nonostante il fatto che questi siano ancora minorenni. Intanto i fan della serie si domandano quando potrebbe riprendere la produzione di Stranger Things 4. Probabilmente il prossimo settembre. Staremo a vedere.