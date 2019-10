Stranger Things: Netflix annuncia che la terza stagione è la più seguita di sempre

Sin dal suo debutto su Netflix, Stranger Things si è rivelato come uno degli show più seguiti del colosso dello streaming. Ora però è stato annunciato che nelle sue prime quattro settimane di programmazione, la terza stagione ha fatto registrare 64 milioni di spettatori, rendendola quella più seguita in assoluto dello show.

La notizia è arrivata dall'ultimo report trimestrale di Netflix sulle entrate, come scrive The Hollywood Reporter, rendendo noto che il servizio considera come 'visione' un abbonato che guarda il 70% di un episodio o il 70% di un film.

Il dettaglio particolare di questi dati è che provengono direttamente dal distributore e non da una fonte esterna.

Qualche settimana fa Stranger Things è stata rinnovata per una quarta stagione. Una scelta che non ha sorpreso i fan, considerando che la serie è molto popolare in tutto il mondo. Nonostante questo in realtà nel passato di Netflix ci sono cancellazioni piuttosto contestate come The OA e Daredevil.

La terza stagione di Stranger Things ha portato ad una serie di cambiamenti. I fan sono rimasti sconvolti nell'apprendere che Undici e la famiglia di Joyce lasciano Hawkins al termine dello show. La stessa Millie Bobby Brown non era affatto felice:"Ero incazzata! Ho letto la sceneggiatura e ho pensato 'Cosa, com'è possibile? Perché si stanno allontanando?' Perché Joyce voleva allontanarsi da Hawkins. Non lo so, ero davvero contraria".

A dicembre potrebbe arrivare lo speciale di Natale dello show, creato dai fratelli Duffer.