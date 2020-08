Stranger Things, e se Netflix chiudesse la serie con un film?

Tutti amano Stranger Things , ma prima poi la popolare serie Netflix dovrà giungere a conclusione... E se invece di un'ultima stagione a chiudere i giochi ci fosse un film?

Le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono attualmente ferme a causa della pandemia, ma i lavori sono a buon punto, e si aspetta l'ok sul fronte sicurezza per poter tornare sul set.

Nel frattempo, però, ci si interroga sul destino che attende i vari personaggi nei nuovi episodi, quali storie verranno raccontate e, ovviamente, chi sopravviverà alle nuove minacce che, seppur ignote per ora, sappiamo che sicuramente non mancheranno.

Già in passato, tuttavia, si vociferava che la quarta stagione di Stranger Things potesse essere l'ultima, e con la tendenza di Netflix nel cancellare le sue serie passate un tot. di stagioni, forse l'idea di un film conclusivo non sarebbe poi così assurda.

Gli ultimi rumor dal web, che sapete come vanno presi, indicherebbero che Netflix stia tenendo in considerazione questo corso d'azione, il quale potrebbe eventualmente fargli risparmiare denaro, pur dando allo show e agli spettatori un'effettiva conclusione (con i ragazzi impegnati a chiudere una volta per tutte il portale che conduce al Sottosopra).

E voi, che ne pensate? Credete che sia davvero un'opzione possibile e, nel caso, preferibile? Fateci sapere nei commenti.