Stranger Things, Netflix diffonde nuove foto dal set della terza stagione

Nuove foto dal set della terza stagione di Stranger Things: Netflix ci mostra cast e crew intenti a girare gli episodi che vedremo domani, 4 luglio, sulla piattaforma streaming.

Mancano poche ore al ritorno di Stranger Things e le prime recensioni sulla nuova stagione non fanno che aumentare l'hype al riguardo.

Ma a quanto pare non è abbastanza per Netflix, che deciso di diffondere nuove foto dal set, così, per farci rimanere attaccati allo schermo in ancor più trepidante attesa.

Nella terza stagione si farà ritorno a Hwakins durante il periodo estivo, anno 1985. Preratevi dunque a rivedere i vostri personaggi preferiti immersi in un'atmosfera nostalgica, e a scovare i numerosi easter egg che i Duffer Brothers si saranno divertiti a inserire.

Nelle immagini che abbiamo qui, intanto, sono presenti quasi tutti i protagonisti, incluse Mollie Bobby Brown (Eleven) e Sadie Sink (Max), che sembrano spassarsela in colorati abiti estivi. Immancabili anche la piscina, luogo prediletto per diverse scene passate e future (e a proposito di piscina, se siete a Roma venerdì, provate a dare un'occhiata alla serata a tema Stranger Things), e l'illuminato luna park.

Che dire, l'estate a Hawkins si prospetta davvero calda e piena di avvenimenti. Non ci resta che aspettare domani e scoprire fino a che punto!

Nel frattempo, nella nostra gallery potete vedere le foto dal set di Stranger Things.