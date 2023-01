Stranger Things: Netflix 'innamorato' di Noah Schnapp dopo il suo coming out

Nell'ultima stagione di Stranger Things, la sessualità di Will Byers ha subito una rivelazione radicale. Ma in un certo senso era specchio della reale identità del suo interprete, Noah Schnapp, che ha dichiarato pubblicamente la sua omosessualità proprio di recente. Ora Netflix gli condivide tutto il suo amore.

“Immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi”. Inizia così il messaggio arrivato dal profilo TikTok di Noah Schnapp con cui l’attore ha preso coraggio rivelando ufficialmente la sua omosessualità al mondo intero. Certo, quello dello spettacolo è un universo molto aperto e la sua posizione può essere considerata più “privilegiata” di altre, ma è comunque importantissimo che personaggi con una tale risonanza si facciano avanti e permettano di liberalizzare e legittimare definitivamente il coming out della comunità LGBTQIA+.

L’attore ha spiegato: "Quando finalmente ho detto ai miei amici e alla mia famiglia che ero gay dopo essere stato spaventato all'idea di fare coming out per 18 anni, tutto quello che hanno detto loro è stato: 'Lo sappiamo già!'". Ma se l’avessero percepito anche gli sceneggiatori che hanno scritto il suo personaggio in Stranger Things? Sicuramente di è fatta sentire Netflix in merito, modificando addirittura la bio del proprio profilo principale su Twitter (e non semplicemente quello di Stranger Things).

Come potete leggere nello screen in calce all’articolo, la bio Netflix recita ora: “Ti amiamo, Noah Schnapp”. Ovviamente, senza troppi spoiler, il riferimento dell’attore al suo personaggio va alla rivelazione intuita verso il finale della quarta stagione e che sarà senz’altro approfondito nella quinta e ultima. Noah Schnapp ha infatti anticipato che Stranger Things finirà come è iniziata: il finale sarà tutto per Will Byers.

Nel frattempo, anche gli altri giovani membri del cast si preparano a dire addio alla serie che li ha lanciati come alcune delle star più note del panorama dell’intrattenimento. Ma lo faranno con dei cachet notevolmente più ricchi, praticamente TRIPLICATI: ecco i nuovi stipendi per Stranger Things 5.