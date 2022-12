Stranger Things, Netflix lavora alla prima serie animata spin-off? Sarà ambientata a Tokyo

In attesa di nuovi aggiornamenti sulla stagione finale di Stranger Things, la cui data d'uscita non è ancora stata svelata, i fan della saga creata dai fratelli Duffer avranno di che rallegrarsi in questo Natale 2022 grazie ad una notizia appena emersa.

Infatti, secondo il noto portale What's On Netflix, che tiene traccia dello sviluppo e dell'uscita degli spettacoli della piattaforma on demand, l'universo di Stranger Things si espanderà con la prima serie d'animazione spin-off: il progetto, che sarà sviluppato come un anime - un format che recentemente ha fatto il successo di Cyberpunk Edgerunners - stando ai primi dettagli si svolgerà nello stesso universo narrativo della popolare serie tv live-action, con la trama che seguirà due fratelli nella Tokyo degli anni '80: appassionati di videogame, i due protagonisti si imbatteranno casualmente nel Sottosopra.

Per quanto eccitante possa sembrare questo progetto e per quanto il sito What's On Netflix possa essere considerato vicino alla piattaforma, comunque, va precisato che al momento della stesura di questo articolo nessuna fonte ufficiale ha confermato la serie animata di Stranger Things, dunque vi invitiamo a rimanere sintonizzati in attesa dei prossimi aggiornamenti. Comunque, in precedenza Netflix ha già utilizzato lo stile anime per espandere uno dei suoi franchise più popolari, ovvero The Witcher, che l'anno scorso è stato approfondito con il prequel The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Ricordiamo che, in base alle prime indiscrezioni emerse, Stranger Things 5 potrebbe arrivare nel 2025.