Stranger Things: Netflix porterà l'ultima stagione al cinema?

Che Stranger Things sia una serie cinematografica lo dimostra la maestria con cui i Duffer Brothers hanno assemblato gli episodi nel corso degli anni, raggiungendo il culmine con la Stagione 4, dove gli autori hanno portato agli estremi la durata degli episodi, quasi dei veri e propri lungometraggi. Ora l'ultima stagione potrebbe arrivare in sala.

Dopo gli eventi della quarta stagione, tutto è pronto per quella che dovrebbe essere una conclusione della serie emozionante e ricca d'azione, e la cosa che potrebbe rendere questo evento ancora più grandioso sarebbe la proiezione sul grande schermo.

Netflix ha accarezzato l'idea di far uscire i film nelle sale cinematografiche per un breve periodo prima del debutto sul servizio di streaming e, in una nuova intervista al podcast Happy Sad Confused con Josh Horowitz, il produttore esecutivo Shawn Levy ha rivelato che gli piacerebbe vedere la serie nelle sale cinematografiche per la sua ultima stagione.

Quando gli è stato chiesto se gli piacerebbe vedere gli episodi al cinema per la stagione finale dello show, Levy ha risposto: "Da molti anni ormai sto morendo dalla voglia, proprio come membro del pubblico, che alla fine della giornata è ancora quel ragazzo seduto tra il pubblico che vuole essere deliziato. Anche quando dirigo, penso a come mi sentirei se lo guardassi, e questa è la mia tabella di marcia".

"Mi piacerebbe vedere, voglio dire onestamente, mi piacerebbe vedere un'intera serie di proiezioni di Stranger Things nelle sale, perché i fratelli sono registi magnificamente cinematografici e il lavoro che stanno facendo è chiaramente ambizioso e ben realizzato come qualsiasi altro film, e mi piacerebbe vederci uscire con il più grande botto possibile. Se l'esperienza in sala può essere parte di questo, personalmente sarei molto felice", ha dichiarato Levy.

Recentemente, il produttore ha aggiornato sulla data d'uscita di Stranger Things 5 che sarà inevitabilmente posticipata per via dei ritardi dovuti agli scioperi.

Anche se l'ultima stagione sarà comprensibilmente grandiosa a causa di come si è conclusa la quarta, Levy ha detto che i copioni arrivati mantengono ciò per cui lo show è conosciuto, e che tutti gli elementi epici sono radicati nei personaggi che i fan hanno imparato ad amare nel corso della serie. Nel frattempo, è in sviluppo l'adattamento teatrale di Stranger Things, che sarà un prequel a tutti gli effetti.

"Questa stagione è epica e ampia nella sua portata cinematografica, ma è ancora molto Stranger Things", ha detto Levy. "Devo dare credito ai Duffer. Hanno sempre... a volte leggi la bozza ed è semplicemente magnifica. Ma poi si leggono le sceneggiature e ci si ricorda ancora e ancora che il loro istinto di intrecciare l'epico e l'intimo, e l'oscurità del genere con il calore di questi personaggi, è così innato in loro".

"Secondo me è uno dei loro più grandi superpoteri, e di conseguenza la quinta stagione, come tutte le precedenti, diventa più grande in termini di ambizione, ma non dimentica chi e cosa è", ha detto Levy.