Stranger Things, Netflix voleva 'seppellire' la serie? L'aneddoto di David Harbour

Durante il Comic-Con di New York, David Harbour avrebbe raccontato un aneddoto molto particolare su Stranger Things e le intenzioni di Netflix nei confronti della serie... E c'entra qualcosa anche l'attore di The Vampire Diaries Paul Wesley.

L'interprete di Jim Hopper in Stranger Things ha infatti raccontato di come fu colto dal panico quando, prima dell'arrivo della serie su Netflix, non vide in giro granché in fatto di pubblicità a tema.

"Mancavano due settimane al debutto dello show e io mi stavo preoccupando 'Non vedo gli ad, sui bus, sugli edifici, i telefoni... Non vedo nessun ad!'" avrebbe rivelato al collega Paul Wesley (lo Stefan di The Vampire Diaries) durante uno show off-Broadway "E Paul mi rispose 'Mi spiace amico, stanno cercando di seppellirlo. Chiaramente è uno show terribile'".

"Dopo quella conversazione continuavo a ripetermi 'Oddio, ho fatto cilecca. Ero uno degli attori principali in uno show di Netflix e ho fatto cilecca, abbiamo tutti fatto cilecca'" ha continuato l'attore, ormai nello sconforto più totale.

Ma per fortuna, i suoi timori (e le parole di Wesley) si rivelarono infondati, perché Stranger Things si rivelò presto un grande successo.

"Credo che una delle cose che la gente abbia amato, e che è così difficile da avere al giorno d'oggi, è che sono stati loro a scoprirlo. Non era qualcosa di cui avevano sentito granché parlare, e all'epoca eri lì che curiosavi per il catalogo Netflix, e magari pensavi 'Oh, sembra interessante'. C'era questo senso di scoperta. È stato geniale" osserva Harbour, chiedendosi quanto di intenzionale da parte della piattaforma ci fosse dietro l'intera vicenda "In seguito il reparto promozionale disse che fu una scelta voluta, una manipolazione intenzionale, e che sono semplicemente dei geni. Ma non so quale sia la verità".

E ora, siamo tutti in trepidante attesa per la nuova stagione della serie, e non vediamo l'ora di scoprire quali sono le tanto anticipate verità nascoste che verranno a galla in Stranger Things 4.