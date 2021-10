Stranger Things, Noah Schnapp parteciperà al Watch Party di Halloween: i dettagli

In attesa di novità sull'uscita della stagione 4 di Stranger Things, i fan della serie cult di Netflix potranno godersi un Halloween ad hoc grazie al servizio streaming e Noah Schnapp, interprete di Will Byers nello show. Schnapp prenderà parte al Watch Party Live su TikTok di Halloween targato Stranger Things.

L'evento è stato organizzato in occasione della proiezione di Chapter One: The Vanishing of Will Byers, di domenica 31 ottobre sulla pagina TikTok di Netflix Geeked. Nel frattempo è stato messo in vendita un registratore a cassette di Stranger Things con un messaggio misterioso.



"Lo diciamo ogni anno 'Questa stagione è più spaventosa. Questa stagione è più spaventosa'. Questa stagione è davvero incasinata e farà impazzire molte persone" ha dichiarato Finn Wolfhard nel corso di un'intervista "Sapete, i fratelli Duffer stanno facendo cose che le persone non hanno mai visto prima nello show, il che è davvero rigenerante perché se lo show va avanti da così tanto tempo vuoi che alla gente importi ancora".



Stranger Things tornerà con la quarta stagione e con i membri principali del cast, tra cui Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers, David Harbour nel ruolo di Jim Hopper, e i giovani Millie Bobby Brown nel ruolo di Undici, Finn Wolfhard nei panni di Mike Wheeler, Noah Schnapp nelle vesti di Will Byers, Gaten Matarazzo nel ruolo di Dustin e Caleb McLaughlin nel ruolo di Lucas.



