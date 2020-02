Stranger Things: Noah Schnapp torna a parlare della sessualità di Will Byers

Will Byers è uno dei personaggi cardine di Stranger Things, sia all'inizio quando compare poco e sia nelle ultime due stagioni, dove il personaggio trova più spazio. Uno dei punti di domanda che i fan hanno affibbiato a Will è la sua presunta omosessualità. Tutto nasce da un dialogo acceso tra Mike e Will nella terza stagione.

Mike litiga con l'amico e lo accusa di non essere interessato alle ragazze come gli altri membri del gruppo. Da quel momento è partita una sorta di speculazione sulla presunta omosessualità di Will. Noah Schnapp è intervenuto diverse volte sull'argomento, spiegando come in realtà l'evoluzione sessuale di Will possa essere stata rallentata dal periodo passato nel Sottosopra.



"Non c'è nulla d'incastonato nella pietra, è un po' una questione di pubblico e penso che i Duffer l'abbiano fatto apposta. Alcune persone lo percepiscono come gay o asessuato o altro. O, per come lo vedo io, è stato bloccato nel Sottosopra ed è stato via per così tanto tempo che i suoi amici hanno iniziato a crescere mentre lui era in quest'altro mondo. Quando è tornato, tutti erano cresciuti e lui era ancora un bambino che voleva ancora fare cose da bambini come giocare a D&D. Non era pronto per affrontare questa maturità e entrare in certe relazioni. Penso che sia quello che sta attraversando Will in questo momento" ha spiegato Schnapp a The Hollywood Reporter.

Dopo il trailer di Stranger Things 4, i fan si sbizzarriscono sulle teorie riguardo Hopper, che compare a sorpresa nel primo video del nuovo ciclo d'episodi della serie Netflix.