Stranger Things, Noah Schnapp (Will) fa coming out su TikTok: 'Sono gay'

La storia di Will sarà centrale in Stranger Things 5, ma nelle ultime ore la serie tv di Netflix è tornata sotto i riflettori per le dichiarazioni personali di uno dei suoi attori più famosi, Noah Schnapp, che ha fatto pubblicamente coming out sui social.

L'attore ha infatti condiviso un video su TikTok, intitolandolo: "Quando finalmente ho detto ai miei amici e alla mia famiglia che ero gay dopo essere stato spaventato all'idea di fare coming out per 18 anni e tutto quello che hanno detto loro è stato: 'Lo sappiamo già!'". L'attore ha anche commentato: "Immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi."

Questa battuta fa riferimento al fatto che, in Stranger Things, specialmente nell'ultima stagione uscita su Netflix nel corso del 2022, la sessualità del personaggio di Noah Schnapp Will Byers è stata oggetto di diverse speculazioni, con la storia che lascia volutamente intuire che Will sia non solo gay ma anche segretamente innamorato del suo migliore amico Mike (interpretato da Finn Wolfhard). Ora, a quanto pare, la finzione del piccolo schermo ha incontrato la realtà, con Schnapp che si è dichiarato ufficialmente sui social: il suo Will farà lo stesso con i suoi amici nel corso della quinta e ultima stagione di Stranger Things?

I fan e gli abbonati di Netflix dovranno aspettare parecchio per scoprirlo, dato che Stranger Things 5 rischia di slittare tra il 2024 e il 2025.