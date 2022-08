Stranger Things 5, già noto il mostro definitivo? Citato da Will e Nancy!

Prima era il Demogorgone, poi il Mind Flayer, infine Vecna. A quale mostro di Dungeons & Dragons toccherà ora il ruolo di cattivo definitivo di Stranger Things in vista della quinta e ultima stagione? Nancy e Will l'hanno già anticipato e potrebbe trattarsi di una creatura citata addirittura nel primo episodio della prima stagione!

Tempo di riflessione dopo la drammatica, quanto spettacolare conclusione della quarta stagione dei Duffer Brothers, ora già al lavoro sulla quinta e ultima. Tempo di capire cosa ne sarà di Hawkins e del mondo tutto dopo gli ultimi rivolgimenti, ma anche per chiedersi (senza spoiler) quale sarà il ruolo del Vecna di Jamie Campbell Bower – lui, che dopo il successo di Stranger Things si è messo a nudo sulle dipendenze – alla luce di quanto visto nel finale di stagione. Ora abbiamo capito come fosse tutto collegato: il Demogorgone, il Mind Flayer e il temibile Vecna. Che un mostro definitivo sia alle porte? Prima di continuare vi avvertiamo che, da questo punto in poi, quanto segue contiene spoiler sugli ultimi episodi.

A fornirci gli indizi più diretti sono Will ma soprattutto Nancy. La ragazza, data quasi per spacciata nel midseason, viene invece liberata da Vecna affinché sveli il suo piano alla comitiva di amici e in particolare a Undici. Così le mostra il futuro apocalittico di Hawkins inducendole una visione, all’interno della quale Nancy descrive “una creatura gigante con la bocca spalancata”. Evidentemente, qualcosa di completamente diverso rispetto a quanto visto finora, poiché non sembra descrivere né il Mind Flayer né il Demogorgone. Ci sono ottime ragioni di credere che la creature in questione somigli anch’essa a un personaggio di Dungeons & Dragons e in particolare a Thessalhydra, presentata nella prima stagione.

Si tratta di una creatura di 20 piedi d’altezza e tra i 30 e 36 piedi in lunghezza, ma il carattere più distintivo è la sua bocca spalancata e circondata da otto teste. Nonostante il dipinto di Will dedicato a Mike rappresenti più che altro i classici draghi della mitologia a tre teste, anche quello potrebbe dimostrarsi un indizio prezioso. Una cosa è certa: qualunque minaccia dovrà affrontare Hawkins, ormai riguarda il mondo intero. Nel frattempo, possiamo solo rallegrarci che Joseph Quinn di Stranger Things abbia finalmente suonato coi Metallica, dal vivo, esaudendo il sogno di moltissimi fan di Eddie Munson.