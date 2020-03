Stranger Things: nuove foto dal set confermano il ritorno di un amato personaggio

Le riprese della quarta stagione di Stranger Things continuano con la loro programmata tabella di marcia e prevedibilmente cominciano a fioccare le prime immagini rubate dal set, che sembrerebbero confermare il ritorno di uno dei personaggi più amati della passata stagione della serie Netflix.

Nell'immagine che trovate in calce a questa news possiamo notare facilmente la presenza sul set in esterni di Natalia Dyer nei panni di Nancy Wheeler, ma anche se non appare direttamente nella foto, la fonte conferma che anche Maya Hawke era presente nello stesso momento, confermando quindi il ritorno anche in questa quarta stagione del personaggio di Robin Buckley, uno dei più amati dai fan della passata stagione.

Il cast di questa quarta stagione della serie ha già confermato il ritorno di David Harbour nei panni di Hopper, grazie anche al primo teaser trailer di Stranger Things 4, oltre ovviamente a quello degli altri membri, Winona Ryder, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson e Cara Buono.

A proposito della nuova stagione, le Vicepresidenti per le Produzioni Netflix Patty Whitcher e Momita SenGupta hanno rivelato qualcosa in più del tono che avrà: "La quarta stagione è più grande, più audace e più intricata che mai. Quindi questa è la prima volta che la produzione si incamminerà fuori da Atlanta". Le due dirigenti hanno continuato poi affermando che le strutture all'avanguardia di cui la piattaforma dispone nel New Mexico si sono "prestate alla storia". La notizia farà sicuramente piacere ai fan di Stranger Things, che con questa stagione sperano di avere finalmente risposta alle numerose domande e questioni irrisolte dei precedenti capitoli, anche se, forse, il più grande riguardante il destino di Hopper è già stato svelato.

Solo pochi giorni fa Brett Gelman è stato promosso a regular della serie ambientata negli anni '80, notizia che sembra anticipare non pochi sviluppi sul fronte sovietico.