Stranger Things: tutti i nuovi dettagli sulla trama della terza stagione

Manca un mese esatto al debutto della terza (e forse ultima) stagione di Stranger Things, la cui data di uscita è sta fissata non a caso il prossimo 4 luglio, la festa dell'indipendenza. Nel frattempo Collider ha rivelato dei nuovi dettagli sulla trama dei nuovi episodi grazie ad una visita al set.

La nuova stagione presenterà una triplice minaccia: l'esercito russo è coinvolto con degli oscuri esperimenti soprannaturali; Will Byers sente ancora dentro di sé la minaccia del Mind Flayer; e Billy Hargrove diventa definitivamente l'antagonista umano principale: il passato del personaggio sarà finalmente esplorato tramite alcuni flashback che vedranno un attore più giovane nei panni del Billy 12enne.

Come si era intuito già dal primo trailer di Stranger Things 3, il gruppetto di protagonisti questa volta sarà diviso in 3 gruppi principali: il primo formato da Mike, Lucas e Will, il secondo da Eleven e Max e l'ultimo da Dustin, Steve, la new entry Robin, ed Erika, la sorellina di Lucas.

Robin, il nuovo personaggio interpretato da Maya Hawke (figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke), è la collega di Steve al negozio di gelati del centro commerciale. "Ascolta musica, impara nuove lingue ed è molto intelligente, creativa e divertente, ma a scuola è sempre stata esclusa, non è una dei ragazzi popolari," ha dichiarato la Hawke.

In questa nuova stagione Dustin farà da mentore alla giovane Erika, un po' come Steve ha fatto con lui negli episodi precedenti. "Scoprono di avere molto in comune, proprio come Steve e Dustin," ha dichiarato Gaten Matazarro, l'interprete di Dustin. "Invece di fare il Padawan, questa volta Dustin sarà il Maestro."

Nancy e Jonathan, invece, inizieranno la nuova stagione come impiegati dell'Hawkins Post insieme ai personaggi interpretati da Jake Busey e Michael Park: Natalia Dyer ha confermato che Nancy dovrà vedersela con la misoginia del posto di lavoro e molte situazioni che accadono ancora oggi.

Cosa vi aspettate dal ritorno di Stranger Things? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Qui trovate la nostra analisi del trailer ufficiale.