Stranger Things, un nuovo video del dietro le quinte fa crescere l'hype

In attesa di scoprire quando riprenderà la produzione di Stranger Things 4, Netflix ha diffuso un video di circa 10 minuti sulla terza stagione, con la voce narrante dei fratelli Duffer per tentare di placare la crescente nostalgia dei fan, per una delle serie più amate di sempre.

C'è da dirlo, la terza stagione di Stranger Things ha incredibilmente innalzato l'asticella, migliorando non solo gli effetti speciali, ma rendendo la serie molto più complessa ed emotiva. Come dimenticare la lettera strappa lacrime scritta da Hopper ad Eleven o i nuovi intrighi che collegano il mondo di Hawkins con la Russia.

Come al solito non sono mancati i momenti esilaranti, come la tenera love story di Suzy e Dustin sulle note di Never Ending Story o, il simpatico duo formato da Robin e Steve. Molto c'è ancora da scoprire e da chiarire, dunque speriamo di poter avere presto nuove informazioni su Stranger Things 4 che dovrebbe essere la penultima stagione.

Se è vero che l'attesa aumenta il desiderio, le aspettative per i nuovi episodi sono elevatissime. Noi non vediamo l'ora di scoprire cosa sarà dei nostri amati ragazzini che probabilmente non vivranno tutti insieme nella particolare cittadina. Pare infatti che la serie si svolgerà lontano da Hawkins per la maggior parte del tempo.

Date un'occhiata al video che vi lasciamo di seguito e fateci sapere cosa vi aspettate da questa nuova stagione di Stranger Things.