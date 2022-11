Stranger Things, occhio all'affare: la casa di Vecna è in vendita!

Chi ha voglia di rivivere in prima persona le vicende della quarta stagione di Stranger Things? La risposta è, probabilmente: nessuno sano di mente! Nel caso in cui qualcuno volesse però immergersi nelle atmosfere dello show Netflix senza necessariamente addentrarsi nel Sottosopra, noi abbiamo però un possibile affare da segnalargli.

Già, perché mentre persino James Hetfield omaggia Eddie Munson ad Halloween, sul web comincia a circolare un'occasione che potrebbe allettare i fan più facoltosi: a Rome, in Georgia, è infatti stata messa in vendita una storica villa che i fan della serie dei Duffer non mancheranno di riconoscere immediatamente.

Stiamo parlando della casa presentataci nella quarta stagione di Stranger Things come dimora della famiglia Creel, aka il vero e proprio quartier generale di Vecna: messa in vendita alla modica cifra di 1,5 milioni di dollari, si tratta di una villa costruita ben 140 anni fa e passata per le mani di vari proprietari, recentemente adibita a bed & breakfast per poi venir affittata da Netflix come location per questi ultimi episodi dello show.

Quasi 600 metri quadri di puro terrore, Vecna (si spera) non incluso: cos'aspettate? Basta sborsare appena un milione di dollari! Acquisti incauti a parte, comunque, approfondiamo la nostra conoscenza del proprietario di casa Creel scoprendo l'arma più temibile di Vecna.