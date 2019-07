Stranger Things e il paradosso delle M&M's rosse nella terza stagione

Tra i tanti riferimenti culturali, storici, artistici e rmandi pubblicitari inseriti nella terza stagione di Stranger Things, i fan più attenti ne hanno notato uno storicamente errato riguardante una particolare sequenza.

La scena in questione è quella ambientata all'interno dell'ospedale dove si trovano i giovani protagonisti accompagnati da Nancy e Jonathan, per far visita all'anziana signora posseduta dal Mind Flayer, nel corso della quinta puntata. A un certo punto Mike e Unidici cercano di riallacciare i rapporti che fino ad allora si erano surriscaldati tra i due, e in un gesto d'affetto Mike condivide con lei le sue M&M's. Solo che c'è un errore paradossale e anacronistico: le M&M's di colore rosso nell'anno in cui è ambientata la terza stagione, ovvero il 1985, erano state sostituite dall'azienda da quelle di colore arancione, quindi non sarebbero dovute comparire nella suddetta scena.

L'errore è stato individuato e posto all'attenzione dall'account Exhibitor Relations, che scrive: "Gigantesco errore nel continuum spazio-temporale di Stranger Things, Stagione 3. Quasi fa crollare la struttura dell'intera stagione. Nell'episodio 5, all'ospedale, si vedono delle M&M's di colore rosso. Questo è il 1985. Tutti sanno che sparirono per un periodo di 10 anni e non riapparvero se non nel 1987! Boom".

La storia dietro tale scelta dell'azienda è interessante a sua volta: nel 1971 un caso di studio condotto dall'Unione Sovietica associò un colorante sintetico chiamato FD&C Red No. 2 - anche noto come amaranto - a diversi tipi di cancro. La paranoia attorno a quel tipo di colorante raggiunse anche gli Stati Uniti e nel 1976 la Mars decise di rimuovere le sue M&M's rosse, anche sapendo che quel colorante non era utilizzato nella produzione di queste ultime. Quelle rosse vennero così sostituite dalle arancioni, fino a quando l'ondata di panico sparì del tutto nel 1987, ben due anni dopo l'ambientazione della terza stagione di Stranger Things.

