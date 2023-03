Stranger Things, parla Millie Bobby Brown: 'Sono pronta per concludere'

Stranger Things sta volgendo al termine con la sua quinta e ultima stagione. Alcune star come David Harbour si sono dichiarate pronte all'addio nonostante la grande affezione nei confronti della serie. Anche la star principale, Millie Bobby Brown si è espressa al riguardo.

Durante un'intervista per Seventeen, l'attrice che interpreta Undici nella serie ha affermato che: "Sono decisamente pronta per chiudere".

La Brown ha poi approfondito tale affermazione così: "Sento che tanta storia è stata raccontata ora, e la conosciamo bene, è stata parte della nostra vita per molto tempo. Ma sono pronta a dire addio a questo capitolo nella mia vita e aprirne altri... Sono in grado di creare delle storie io stessa, storie che siano importanti per me. Voglio concentrarmi sul quadro generale". L'attrice ha concluso però affermando il suo profondo legame con la serie: "Ma sono molto grata per lo show".

La quinta stagione di Stranger Things è ancora abbastanza segreta. Molti non sanno infatti cosa aspettarsi: sono nate numerose teorie sul finale della serie sul Sottosopra, soprattutto dopo le numerose domande che la quarta stagione ha lasciato ai suoi spettatori. Come sempre toccherà aspettare l'uscita della quinta stagione per verificarle.

