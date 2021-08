Stranger Things: dal peggiore al migliore, la classifica dei personaggi

Da ormai un anno i fan attendono con impazienza Stranger Things 4 che secondo il produttore arriverà presto. La voglia di rivedere i propri protagonisti preferiti è tanta. Ma qual è il personaggio che gli spettatori vorrebbero vedere più di tutti? Ecco una classifica dei protagonisti, dai meno ai più apprezzati nella terza season.

10 - Nancy e Jonathan

Per quanto si tratti di due personaggi che piacciono molto, nell'ultima stagione non hanno dato molto. Ormai monotoni, sia singolarmente che in coppia, poche sono state le scene memorabili che li hanno coinvolti nell'ultima season. Dunque il loro gradimento sarebbe sceso.

9 - Joyce Byers

La madre di Will e Jonathan, che abbiamo avuto modo di apprezzare nelle prime due stagioni, sembra aver avuto un calo nella terza. Interpretata dalla magistrale Winona Ryder, probabilmente la donna ha perso mordente in Stranger Things 3. Forse il mancato avvicinamento con Hopper nella seconda stagione è stato un errore, perché adesso la storia tra i due, tanto desiderata dai fan inizialmente, sembra passare quasi in secondo piano.

8 - Mike e Lucas

Mike aveva iniziato come grande protagonista, per poi diventare uno dei tanti personaggi della serie. Sia lui che Lucas nell'ultima season sono stati eccessivamente presi dalle loro storie d'amore. Ok, parliamo di adolescenti, ma dove sono finiti i ragazzini nerd sempre pronti per l'avventura?

7 - Will

Will è invece un personaggio che è cambiato poco. L'unico a non essere interessato all'amore, lui è rimasto il ragazzino nerd che conoscevamo. E la crescita dei suoi compagni non è stata proprio apprezzata dal giovane, che si è più volte lamentato di essere stato lasciato solo, soprattutto da Mike che era il suo migliore amico e adesso preferisce passare il suo tempo con Undici.

6 - Undici

I fan non possono non apprezzarla, perché è il motore della serie. Eppure non rientra nella top 3 per un semplice motivo: è un personaggio che comunica poco allo spettatore. Probabilmente perché il suo ruolo è quello di salvare tutti e il resto conta poco. Fatto sta che nella terza i fratelli Duffer ci provano a darle qualcosa in più a livello di caratterizzazione. Undi scopre infatti di essere una ragazza, e si fa aiutare da Max a vestirsi e comportarsi come tale. Questo tentativo di renderla divertente non è stato però giudicato positivamente da tutti.

5 - Max

E' un personaggio che ha avuto un ruolo e una crescita molto bella nel corso delle ultime due stagioni. Ha carattere, questo è certo. Sicuramente nella terza si sarebbe potuta evitare tutta la storia sul "come trattare gli uomini", ma ricordiamo che si tratta pur sempre di un telefilm popolato da adolescenti, e certe cose sono inevitabili.

4 - Robin

L'abbiamo conosciuta solo nell'ultima stagione, ma ha già conquistati tutti. E' sarcastica, ha intelligenza da vendere ed è una tosta, che non si spaventa davanti a nulla. Ed è anche l'unica a non essere conquistata dal fascino di Steve.

3 - Hopper

Hopper potrebbe essere molto più in alto se non fosse per l'ultima stagione. Chiariamolo subito: i fan lo adorano. Ha un arco di trasformazione molto interessante, che lo ha portato da essere il rude e abitudinario sceriffo della città ad essere un personaggio che si butta nelle avventure per proteggere gli altri. In Stranger Things 3, tuttavia, la storia del "padre geloso" nei confronti di Undici sembra essere andata un po' troppo in là, e ha infastidito un po' alcuni fan. Adesso gli spettatori si chiedono cosa succederà al personaggio interpretato da David Harbour in Stranger Things 4.

2 - Dustin

Come si può non adorare Dustin? E' un amico leale, colui che tiene sempre insieme il gruppo, soprattutto nella stagione 3. Si tratta di un personaggio che si è guadagnato la stima e l'affetto del pubblico con il tempo, perché più lo conosci e più ti sta simpatico. Tutti, infatti, hanno apprezzato la sua amicizia con Steve e il duetto con Nancy nell'ultima season. I momenti più iconici di Stranger Things 3 ce li ha regalati lui.

1 - Steve

Una crescita incredibile per un personaggio che inizialmente era semplicemente odioso. Dalla seconda stagione in poi, però, subito dopo essere stato lasciato da Nancy per intenderci, inizia per lui un cambiamento importante. Steve si avvicina ai ragazzini, in particolare a Dustin, e matura molto. Probabilmente il culmine di questa evoluzione lo possiamo testimoniare nella reazione che ha quando viene rifiutato da Robin, nell'ultima season. Il suo arco di trasformazione è bellissimo, e lo ha portato, da essere uno dei personaggi più odiati, a diventare uno dei più apprezzati. E no, non per i suoi capelli. O almeno, non solo.